ПСБ компенсирует фиксированные комиссии за эквайринг

Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта. Средства на счета клиентов будут поступать автоматически на протяжении апреля.

Ранее ПСБ уже отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу с 1 апреля для туристических фирм и отелей, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов.

Это еще одна мера, принятая ПСБ в рамках программы поддержки «ПСБ для МСБ». В их числе –– удаленная реструктуризация кредитов «Без Бумаг» и «Кредит Онлайн», отмена комиссий за ведение расчетного счета в апреле и мае, а также возмещение уже списанных комиссий за март. Кроме того, ПСБ участвует в программе по кредитованию под 0% на выплату зарплат.

— Сегодня клиентами ПСБ являются сотни тысяч компаний по всей России. Мы, как банк, для которого сегмент малого бизнеса является одним из приоритетных, осознаем необходимость помощи предпринимателям и небольшим предприятиям, которые, как правило, не имеют подушки безопасности. Сегодня даже самая маленькая помощь для них существенна, — прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

Фото: пресс-служба банка