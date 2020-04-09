Ученый НГТУ НЭТИ придумал как создавать индивидуальные 3D-имплантаты для черепно-мозговых операций

Младший научный сотрудник факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ Александр Гриф создал компьютерную программу по построению индивидуальных 3D-имплантатов для черепно-мозговых операций, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Ранее пациентам с черепно-мозговой травмой при хирургическом вмешательстве устанавливали внушительные детали из титана, которые врачи подгоняли вручную по конфигурации области поражения. Минусы этой технологии — на подгонку имплантата в процессе операции уходит слишком много времени, а также остается большое количество «излишков» дорогостоящего материала, отсекаемых при индивидуальной подгонке стандартной заготовки. Стоимость одного грамма титана для имплантата составляет 1500 рублей, а при подготовке деталь теряет до 10 граммов.

— Однажды на наш факультет пришли специалисты из НИИТО и предложили разработать программу для индивидуального построения имплантатов, пользоваться которой мог бы не только инженер, но и любой врач. Меня заинтересовал этот проект, и к концу 2016 года была создана и протестирована программа «CranioCAD». По итогам тестирования сотрудники НИИТО высказали пожелания по дополнению функционала, которые я учел при доработке. В мае нынешнего года врачи мне дали уже реальных пациентов, чтобы сделать систему более автоматизированной, или, иначе говоря, интеллектуальной, — рассказывает Александр Гриф.

Один из важных факторов для создания новой программной платформы — проблема, с которой сталкивались пациенты после операций с применением так называемой «титановой сетки». При таких операциях «сетка» ставится внутрь черепной коробки (между мозгом и черепом), поэтому у пациентов при заживлении остается на всю жизнь впадина на голове. Современные персонализированные имплантаты хирурги вставляют в череп подобно пазлу Lego. Это и позволяет после нейрохирургических операций на череп сохранять эстетику формы головы.

По результатам тестирования системы программа позволила снизить вес модели первого имплантата примерно на 10% и сэкономить около 7 тысяч рублей. Вес имплантата уменьшается благодаря оптимизации затрат на материал — при печати на 3D-принтере используется ровно столько металла, сколько нужно. Сейчас во время операций черепно-мозговых травм используют типовые пластины, которые приходится подгонять под череп, подтачивая их. Программа же строит для каждого пациента индивидуальную модель — по форме, толщине имплантата и размерам отверстий, которые необходимы в период срастания материала с тканями головы. Система уже прошла первичные испытания в НИИТО, которые показали, что имплантаты хорошо подходят к черепу.

Помимо экономии на материале, программа позволяет исключить дорогостоящую работу инженера, который подгоняет деталь по форме черепа. Услуги такого инженера сейчас стоят 10—20 тысяч рублей за одну модель. Кроме того, по предварительным подсчетам применение программы «CranioCAD» в медицине уменьшит финансовые расходы по созданию имплантатов ориентировочно на 10—15%.

Программа не только решает проблемы, связанные с индивидуальными особенностями строения черепа, но и позволяет воплотить в простом интерфейсе сложный функционал. Хирург для операции может создать 3D-модель имплантата в один клик, загрузив в программу данные компьютерной томографии. Программа построит модель индивидуального имплантата за 15 минут, после чего промышленный 3D-принтер быстро напечатает ее из титана. Сейчас изготовление пластины вручную может занимать от нескольких часов до нескольких дней, такая задержка операции нежелательна, а то и опасна для больного с ЧМТ.

Отмечается, что зарубежные аналоги программы «CranioCAD» существуют, однако их недостаток в том, что работать с этими программами может только человек со специальной подготовкой, а новосибирскую легко освоит любой врач, имеющий базовые навыки работы на компьютере.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ