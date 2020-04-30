ПСБ начал полномасштабное тестирование оплаты по QR-коду СБП на POS-терминале

Сервис позволяет снизить расходы на эквайринг минимум в три раза за счет более низких комиссий. Комиссия за прием платежей в СБП от 0% до 0,7%, а зачисление денег на расчетный счет ТСП происходит через несколько секунд после проведения оплаты.

Тем клиентам банка, у кого уже установлен эквайринг ПСБ, не потребуется никаких технических доработок, QR-код СБП будет отображаться на экране уже установленного POS-терминала. Для подключения к Системе быстрых платежей необходимо обратиться в банк для подписания договора. Новым клиентам услуга СБП предоставляется в случае открытия расчетно-кассового обслуживания и подключения торгового эквайринга. Установленный POS-терминал сразу будет принимать платежи всех популярных платежных систем и СБП.

— Новый сервис оплаты по QR-коду особенно актуален для тех покупателей, у кого нет функции NFC в гаджете, а это 70% рынка пользователей смартфонов. Клиенты смогут отсканировать QR-код камерой телефона и произвести оплату через установленный мобильный банк. Этот функционал будет стимулировать дальнейший рост безналичный платежей и позволит принимать их в точках, где ранее не было такой возможности, — комментирует Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ (ПАО).

Он подчеркнул, что для торгово-сервисных предприятий это возможность начать значительно экономить на комиссиях по эквайрингу и сократить поступление денежных средств с 1 календарного дня до нескольких минут,

— Платежи по QR-коду постепенно набирают популярность: благодаря нашим банкам-партнерам все больше торговых точек могут предлагать такой способ оплаты для своих клиентов, и к концу первого квартала количество С2В-операций в СБП выросло втрое по сравнению с началом 2020 года. Мы уверены, что жители нашей страны оценят скорость и удобство такого способа платежа, и он тоже займет свое место в числе привычных способов безналичной оплаты, — отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Фото: пресс-служба банка