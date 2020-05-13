ПСБ открыл первые удаленные счета для выплаты кредитов под 0%

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут дистанционно открыть счет без личной идентификации в отделении банка во время режима самоизоляции. Процедура занимает не более десяти минут.

— ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально, — отметил Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ (ПАО).

Для открытия удаленного счета, нужно оставить заявку на сайте банка, после этого менеджер банка свяжется с клиентом по видео связи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту останется только подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет менеджер банка для личной идентификации.

Фото: пресс-служба банка