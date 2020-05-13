Сотрудник МФО обвиняется в самоуправстве

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника микрофинансовой организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия).

По версии следователей регионального СКР, в 2019 году между гражданином и микрокредитной компанией заключен договор займа на сумму 13 тыс. рублей под более, чем 500 процентов годовых. Заемщик передал фирме свои персональные данные, в том числе номера телефонов, адрес места жительства, место работы и другие сведения.

— Поскольку гражданин не исполнил в срок принятые обязательства, специалист по взысканию просроченной задолженности микрофинансовой организации принял меры к возврату долга. При этом он без согласия заемщика распространил родственникам и коллегам по работе информацию о долге, осуществил сотни телефонных звонков и массово рассылал «смс» – сообщения, оказывая на граждан психологическое воздействие и унижая их человеческое достоинство, — говорится в сообщении.

Избранные обвиняемым методы нарушили требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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