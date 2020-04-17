ПСБ продолжит обслуживание клиентов, у которых истек срок действия паспорта по возрасту

Для клиентов, которые активно пользуются дистанционным банковским обслуживанием, и у них в период с 1 марта по 1 июля подошел срок замены паспорта по возрасту, в банке сняты все ограничения по обслуживанию. Отметка о недействительности паспорта автоматически снимается также для тех клиентов, кто не использует интернет и мобильный банк, но у них в этот период заканчивается вклад, чтобы они смогли подключить удаленные каналы и закрыть его дистанционно. Во всех других случаях банк оперативно рассматривает заявления клиентов и принимает решение в индивидуальном порядке.

— В период самоизоляции клиенты банка должны быть обеспечены бесперебойным банковским обслуживанием, они должны быть уверены, что смогут распоряжаться своими деньгами через дистанционные банковские каналы. Несмотря на то, что на текущий момент нет нормативного документа, который бы регламентировал процедуру продления паспортов (по поручению президента), в ПСБ принято решение обеспечить таким клиентам доступ ко всем финансовым услугам, — отмечает Алена Бочарова, директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ (ПАО).

До 30 сентября клиентам необходимо будет принести новый документ, удостоверяющий личность, в любое отделение банка, чтобы обновить данные в системах.

Фото: пресс-служба банка