В Новосибирской области 12 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 10 утра 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

— Один случай — завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались, — говорится в сообщении.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Фото с сайта оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области