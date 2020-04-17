НовАЗ стал шестым резидентом ТОСЭР «Линево»

10 апреля Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, ООО «НовАЗ». Это шестой резидент ТОСЭР «Линево», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В соответствии с бизнес-планом ООО «НовАЗ» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Развитие производства минитракторов и спецтехники в рабочем поселке Линево Новосибирской области» с объемом инвестиций около 350 млн рублей и созданием 61 нового рабочего места.

Целью проекта является строительство единственного за Уралом завода по крупноузловой сборке минитракторов для сельского хозяйства и сферы ЖКХ, а также спецтехники на шасси ГАЗ, УРАЛ и КАМАЗ.

Выйти на полную проектную мощность компания планирует в 2021 году.

Фото с сайта регионального минэкономразвития