ПСБ реализует для сотрудников Минпромторга России и предприятий ОПК уникальную ипотечную программу

Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны ведомства – Олег Рязанцев, заместитель Министра промышленности и торговли России.

Согласно достигнутым договоренностям сотрудники ОПК и Минпромторга смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях – по ставке 3,99%. Данная ставка будет доступна работникам ведомства – зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека». В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. В настоящий момент это минимальная ставка на рынке по продукту «Семейная ипотека».

Также в рамках соглашения сотрудники Минпромторга и предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса. Эти программы организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «Минпромторг и предприятия ОПК – наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны».

По данным Минпромторга на данный момент почти 50 000 человек ведомства и предприятий ОПК заинтересованы в различных ипотечных продуктах.

Справка

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и порядка 8,6 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

Фото с сайта pixabay.com/