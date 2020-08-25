Новосибирцы не хотят выходить в офис с удаленки

В Новосибирске удаленная работа продолжает оставаться востребованной после самоизоляции, выяснил аналитический центр Авито Работы . Вакансий с удаленным графиком в городе стало больше почти в 2,5 раза, а интерес соискателей вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Активность работодателей

Число вакансий с удаленным графиком по всей России в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года, выяснили аналитики сервиса. При этом в 2020 году рост количества объявлений с предложением удаленной работы продолжился после ослабления самоизоляции в регионах России. За июнь в стране появилось на 14% больше таких вакансий, чем в мае, а за июль еще на 14% больше, чем в июне.

Больше всего число вакансий в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019-го увеличилось в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%), Челябинске (+155%) и Саратове (+152%). В Новосибирске этот показатель увеличился на 149%.

Активность соискателей

Соискателей удаленная работа воодушевляет еще больше, чем работодателей: их активность (количество резюме с желаемым графиком «удаленная работа» и запросов контактов работодателей по удаленным вакансиям) в июле 2020 года возросла на 170% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Наиболее резкий рост активности соискателей зафиксирован в апреле 2020 года, когда она повысилась на 76% по сравнению с летом-2019.

Среди крупнейших городов уровень откликов соискателей по удаленным вакансиям за год больше всего вырос в Омске (+489%), Воронеже (+437%), Екатеринбурге (+424%), Ижевске (+408%) и Барнауле (+375%). В Новосибирске рост составил 104%. Единственным городом, где этот показатель снизился, оказалась Тюмень.

Группы профессий и зарплаты

По России чаще всего работодатели предлагают удаленный режим работы в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» (17% вакансий). Следующая сфера по популярности удаленных вакансий – «IT, интернет, телеком» (около 7%), затем идут «Управление персоналом» (также около 7%), «Страхование и консультирование» (по 6% от всех предложений работы предусматривают удаленный график).

В Новосибирске топ выглядит следующим образом: на первом месте по популярности удаленных вакансий расположилась группа профессий «Банки, инвестиции» (40% вакансий), затем следуют группы «Юриспруденция» (около 20%), «Маркетинг, реклама, PR» (18%), «Страхование» (17%) и «Консультирование» (11%).

В среднем зарплаты в удаленных вакансиях предлагаются на 5% ниже, чем в целом по рынку в России. В зависимости от группы профессий и от региона, они могут и превышать зарплаты в вакансиях с обычным графиком. Однако в Новосибирске «удаленщикам» готовы платить почти на 21% меньше, чем в целом по рынку.

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