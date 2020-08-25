10% соискателей Новосибирской области сталкивались с харрасментом

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос соискателей из разных регионов России, включая Новосибирскую область, чтобы выяснить, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами на работе.

По результатам исследования, 90% опрошенных соискателей Новосибирской области никогда не сталкивались с харрасментом на текущем или последнем месте работы. Еще 7% респондентов все-таки пришлось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, 3% опрошенных упомянули о нежелательных прикосновениях и 2% — о требованиях излишней сексуальности в поведении или в одежде со стороны коллег или руководства.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, оказалась ниже — 87%. В гендерном разрезе от харрасмента больше страдают женщины, чем мужчины: 93% соискателей мужского пола отметили, что подобные проявления на работе обошли их стороной, среди женщин доля ответивших аналогичным образом не превысила 82%, констатируют аналитики HeadHunter.

Так же подобного опыта практически не было у работников из отраслей энергетики, телекоммуникаций (по 94%), сельского хозяйства, промышленного оборудования (по 93%), IT, металлургии, розничной торговли и строительства (по 90%). О неприличных высказываниях и оскорблениях чаще упоминали представители сектора товаров народного потребления (15%), гостинично- ресторанного бизнеса (12%), а также продуктов питания (11%). По 5% опрошенных из отраслей автомобильного бизнеса, добычи сырья и ЖКХ принуждали к интимной близости.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, 86% соискателей из Новосибирской области ничего не известно о случаях сексуальных домогательств в отношении коллег. Однако 11% все- таки знают об оскорблениях в адрес других сотрудников, 5% опрошенных в курсе нежелательных прикосновений. Доля тех, кто ответил так же, в целом по стране — 9% и 6% соответственно.

На вопрос применялись ли к виновным в домогательствах какие-либо санкции, 85% руководителей и представителей компаний ответили отрицательно. Самые распространенные меры — это выговор (6%) и увольнение (4%). Уголовные дела возбудили лишь в 1% случаев харрасмента на работе, в крупных компаниях численностью свыше 3 000 сотрудников их доля составила 6%.

Еще один важный момент — в 84% российских компаний нет процедур предотвращения харрасмента на работе или же регламента расследования таких случаев. Всего 6% работодателей отметили, что запрет на домогательства прописан в политике компании, 5% проводят регулярное обучение сотрудников корпоративной этике, а 3% представителей бизнеса ввели регламент сообщения о случаях домогательств, в том числе анонимных.

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