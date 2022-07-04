Рекламодателям

ПСБ стал участником эксперимента по применению нового упрощенного налогового режима для бизнеса

  • 04/07/2022, 18:15
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), став одним из первых банков, уполномоченным Федеральной налоговой службой.

Новости бизнесаВ рамках эксперимента, который продлится с 1 июля 2022 года до конца 2027 года, ПСБ для своих клиентов-предпринимателей будет выполнять разметку операций, относя их на доходы, расходы или неналоговую базу, и передавать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Такое решение освободит бизнес от подачи деклараций и отчетности, а клиенту останется только раз в месяц подтверждать корректность разметки операций, на основе которых ФНС будет автоматически рассчитывать сумму налога для ее последующей оплаты с расчетного счета налогоплательщика.

«ПСБ всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для наших клиентов при решении их деловых задач, поэтому банк запустил специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим. Клиенты будут отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ, где можно также подать уведомление в ФНС о переходе на новый режим, рассчитать НДФЛ и оплатить налоги. В перспективе ПСБ планирует расширять функционал системы, постепенно включая в него сервис налоговых консультантов, бухгалтерские, кадровые и другие административные направления работы бизнеса», — сказал Александр Чернощекин старший вице-президент – руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

Принять участие в эксперименте могут организации и индивидуальные предприниматели со штатом сотрудников до пяти человек, годовым доходом в пределах 60 млн рублей, остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы и чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской области или в Республике Татарстан.

С 1 июля перейти на Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) могут новые индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные с июня текущего года, а с 1 января 2023 года такая возможность станет доступна всем остальным.

344

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ФНС ПСБ бизнес


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов

05/07/2022, 10:56

Мэрия Новосибирска сделала массовый вброс исков к застройщикам в суд

05/07/2022, 10:51

В Новосибирске в суд направлено дело создателей нелегальных финансовый сайтов

05/07/2022, 09:40

Отель «Новосибирск Марриотт» меняет имя

04/07/2022, 19:16
Популярное

Персональные данные будут передаваться в единую биометрическую систему без согласия владельца

04/07/2022, 17:24

Вступили в силу поправки, ограничивающие переплату по новым ипотечным кредитам

04/07/2022, 14:34

Каковы причины километровых пробок в Новосибирске?

04/07/2022, 13:11

Новости компаний

ВТБ: новая госпрограмма увеличит продажи российских автомобилей

04/07/2022, 18:11

ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса

04/07/2022, 15:18

«Интерфакс» анонсировал вручение специальной премии «ПРОверенный источник» на конкурсе журналистов «Сибирь.ПРО»

04/07/2022, 12:05

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска