ПСБ стал участником эксперимента по применению нового упрощенного налогового режима для бизнеса

В рамках эксперимента, который продлится с 1 июля 2022 года до конца 2027 года, ПСБ для своих клиентов-предпринимателей будет выполнять разметку операций, относя их на доходы, расходы или неналоговую базу, и передавать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Такое решение освободит бизнес от подачи деклараций и отчетности, а клиенту останется только раз в месяц подтверждать корректность разметки операций, на основе которых ФНС будет автоматически рассчитывать сумму налога для ее последующей оплаты с расчетного счета налогоплательщика.

«ПСБ всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для наших клиентов при решении их деловых задач, поэтому банк запустил специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим. Клиенты будут отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ, где можно также подать уведомление в ФНС о переходе на новый режим, рассчитать НДФЛ и оплатить налоги. В перспективе ПСБ планирует расширять функционал системы, постепенно включая в него сервис налоговых консультантов, бухгалтерские, кадровые и другие административные направления работы бизнеса», — сказал Александр Чернощекин старший вице-президент – руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

Принять участие в эксперименте могут организации и индивидуальные предприниматели со штатом сотрудников до пяти человек, годовым доходом в пределах 60 млн рублей, остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы и чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской области или в Республике Татарстан.

С 1 июля перейти на Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) могут новые индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные с июня текущего года, а с 1 января 2023 года такая возможность станет доступна всем остальным.