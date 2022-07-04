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Отель «Новосибирск Марриотт» меняет имя

  • 04/07/2022, 19:16
Автор:
новости Новосибирска
Под новым брендом он начнет работать с 5 июля.

— Настоящим письмом уведомляем вас о том, что с 04.07.2022 23:59 отель «Новосибирск Марриотт» больше не будет входить в портфолио компании Marriott International и сменит название на «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (юридическое лицо ЗАО «Глобус» не меняется), — такое письмо за подписью директора по продажам и маркетингу Эдуарда Прохорова получили партнеры, работающие с отелем. — Все эти изменения не окажут никакого влияния на наше сотрудничество.

Собственник отеля Marriott в Новосибирске, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко также сообщил редакции, что смена бренда не окажет влияние на гостей отеля. По его словам, некоторые вещи будет решать гораздо проще, так как бренд накладывал на отель серьезные ограничения. Сейчас новосибирцы более свободны в выборе стратегии работы с клиентами.

— С завтрашнего дня не имеем права нигде использовать название Marriott. Мы уже подали документы в Роспатент на регистрацию нового названия, графический знаков, обозначений, монограмм, логотипов. Думаю, что в ближайшее время все будет утверждено и мы начнем замену, — пояснил Александр Бойко. — Сам по себе это достаточно трудоемкий процесс.

Собеседник редакции пояснил, что бренд «Гранд Автограф Отель Новосибирск» в 2012 году был рабочим названием отеля и управляющей компании — до того, как он заключил договор с Marriott International. Сейчас все возвращается назад.

— Как бизнес мы уже с февраля работаем практически автономно. Marriott International начал сворачивать работу через неделю после известных событий (Начала спецоперации России на Украине. — Ред.). А в целом уже 2,5 года, то есть с начала пандемии, большая часть процессов выведена в дистанционный режим. Многие вещи мы делали сами. А команда отеля сама задавала многие параметры для Marriott International, — комментирует Александр Бойко. — Мы в течение 8 лет были одним из лучших подразделений в сети бренда Marriott International. Несколько лет даже выходили на второе место. После того, как в сеть были включены отели Кувейта, Бахрейна и т.д., остались в топ-15. С отелями ОАЭ нам априори очень сложно тягаться.

Бизнесмен не исключил, что определенные сложности могут возникнуть, но отель с ними справится. Стандарты ведения бизнеса отель сохранит под новым брендом и продолжит их совершенствовать.

— Сейчас гостей из иностранных компаний у нас уже практически не осталось. Ранее они давали нам загрузку до 62%. Впрочем, за время пандемии мы полностью поменяли клиентскую базу. Да, мы сейчас потеряли в количестве гостей. Нет даже той заполняемости, которая была в конце 2021 года, но, думаю, до конца 2023 года мы восстановимся полностью,  — рассуждает Александр Бойко. — Лично мне, как предпринимателю, сложившаяся ситуация кажется очень обидной. В эту работу вложены более 10 лет. Я наделся на старости лет, выйдя на пенсию, сидеть и плевать в потолок. Сейчас в 60 лет придется вновь засучивать рукава и настраивать бизнес. Так что сложно будет мне в качестве собственника. А отель будет работать — это отлаженный механизм. Выстроим новые бизнес-каналы, найдем новых партнеров и потребителей наших услуг. Вся страна сейчас перестраивается. Посмотрите, что происходит с авиакомпаниями, а они были нашими основными партнерами.

Напомним, в начале июня Marriott International объявила, что приостанавливает работу на российском рынке, где присутствовала более 25 лет. Решение в компании объяснили введением антироссийских санкций со стороны США, ЕС и Великобритании.

В Новосибирске строительство отеля сети Marriott было согласовано в феврале 2007-го, а открыт объект в июне 2014-го.   Инвестиции в строительство составили 1,3 млрд рублей. Отель единственный в Новосибирске имеет высшую категорию «пять звезд» по обязательной классификации, хотя, по словам Александра Бойко, относится к категории Luxury.

 

Ранее редакция сообщала, что на берегу Байкала построят глэмпинги.

Фото из группы Novosibirsk Marriott Hotel ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм отель город бизнес


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