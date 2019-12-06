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ПСБ в 24 раза увеличил портфель кредитов по «Семейной ипотеке» во втором полугодии

  • 06/12/2019, 10:25
По итогам ноября портфель кредитов, выданных ПСБ по госпрограмме «Семейная ипотека», составил 1 млрд рублей.

В первом полугодии портфель по «Семейной ипотеке» составлял 41 млн рублей. Октябрь и ноябрь стали «пиковыми» месяцами с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов. Многократное увеличение портфеля стало возможно благодаря снижению ставки по «Семейной ипотеке» до 4,5%, а также запуску программы рефинансирования.

— Такой стремительный рост ипотечного портфеля банка объясняется возросшим интересом к госпрограмме после того, как весной льготная ставка по ней была зафиксирована на весь срок кредитования. После этого ПСБ (ПАО) несколько раз понижал ставку. Сейчас у нас лучшие условия на рынке, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ банка Марина Заботина.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб., если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионах России – 6 млн руб. Кредиты выдаются до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. В качестве первоначального взноса возможно использование средств «Материнского капитала».

Фото пресс-служба банка

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