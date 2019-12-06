«Союз-Инвест» получит землю под строительство ЖК «Новый горизонт» в рамках МИП

Распоряжение о выделении застройщику площадки для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) по строительству «Жилого комплекса «Новый горизонт» на земельном участке по улице Рельефная в Ленинском районе города Новосибирска подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, мэрии города Новосибирска рекомендовано предоставить земельный участок ориентировочной площадью 38 194 кв.м в аренду без проведения торгов ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Жилой комплекс «Новый горизонт» по улице Рельефная в Ленинском районе города Новосибирска.

Срок реализации проекта составляет 10 лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство – 2019-2025 годы; срок завершения строительно-монтажных работ, срок ввода объектов строительства в эксплуатацию – 2022-2029 годы; срок передачи жилых помещений гражданам – 2022 год.

Одним из условий проекта является строительство на земельном участке четырех многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 65 305 кв.м, из которых не менее 1 633 кв.м жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области.

Вторым условием участия в МИП обозначено внесение денежных средств в размере не менее 52 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения и подземной автостоянкой» по ул. Декабристов, 10 стр и 18 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и трансформаторная подстанция» по ул. Учительской, 9 стр, застройщики которых не исполнили свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанных многоквартирных домов, в срок, не превышающий 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

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