ПСБ запустил сервис бесплатного подключения СБП для бизнеса, использующего R-Keeper, iiko и 1С

Сервис оперативно интегрируется в кассовую технику таких производителей как R-Keeper, iiko и 1С, специализирующихся на ресторанном бизнесе и торговле.

«Мы, как банк-эквайер, видим большие перспективы данного решения для предпринимателей, особенно тех, кто работает в сфере быстрого общественного питания, так как, во-первых, сервис повышает удобство использования СБП, а во-вторых, позволяет сократить расходы на услуги эквайринга в пять раз при гарантированной ставке до 0,7% за операцию, так как торгово-сервисные предприятия могут не платить за обслуживание POS-терминалов для приема платежей. При этом вся интеграция сервиса осуществляется нашим партнером — компанией Joys, абсолютно бесплатно», — отмечает Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ (ПАО).

«Joys (ООО Цифровые платежи) предлагает инновационные, выгодные и наиболее удобные решения для бизнеса. Именно поэтому мы интегрировали модуль СБП непосредственно в кассовое программное обеспечение — это позволяет начать быстро принимать платежи без дополнительного обучения кассиров, продолжая работать в привычной логике продаж. СБП дополняет текущие платежные методы и расширяет возможности бизнеса в автоматизации маркетинговых программ и привлечении новых клиентов. С Joys и банком ПСБ подключение к СБП бесплатно, удобно, просто и перспективно», — Андрей Михайлишин, генеральный директор ООО «Цифровые платежи».