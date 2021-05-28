Уголовное дело о хищении в образовательном учреждении свыше 6,7 млн рублей бюджетных средств передано в суд

— По версии следствия, с 7 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года обвиняемая на своем рабочем компьютере изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платежные документы заведомо ложные, завышенные сведения о своей заработной плате. Финансовые документы она заверяла имеющимися электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора, — сообщает пресс-служба Куйбышевской межрайонной прокуратуры.
Таким способом ей удалось похитить путем обмана и злоупотребления доверием бюджетные денежные средства образовательного учреждения и его филиала на сумму свыше 6,7 млн рублей.
На имущество (автомобили и др.) обвиняемой наложен арест.
Уголовно дело направлено в Куйбышевский районный суд.
Фото: pixabay.com автор: xspline
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