Уголовное дело о хищении в образовательном учреждении свыше 6,7 млн рублей бюджетных средств передано в суд

— По версии следствия, с 7 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года обвиняемая на своем рабочем компьютере изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платежные документы заведомо ложные, завышенные сведения о своей заработной плате. Финансовые документы она заверяла имеющимися электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора, — сообщает пресс-служба Куйбышевской межрайонной прокуратуры.