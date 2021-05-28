В НГТУ НЭТИ разработали и начали проводить первую в России образовательную бизнес-игру по энергосбережению

«SaveEnergy» — это настольная образовательная бизнес-игра, цель которой заработать как можно больше денег, внедряя энергосберегающие мероприятия в свои компании. В игре побеждает та команда, которая заработала больше остальных. Одновременно могут участвовать до 10 команд (40 человек).

— Одна из целей игры — показать, что можно заработать, экономя энергию. В игре есть 3 разных вида энергосбережения: у них разные ценовые категории, соответственно, чем больше цена, тем лучше эффект. «Если команды не будут их внедрять, они будут получать штрафы», — говорит разработчик бизнес-игры «SaveEnergy», доцент кафедры систем электроснабжения предприятий НГТУ НЭТИ Анастасия Жданович.

В комплект настольной бизнес-игры «SaveEnergy» входят карточки компаний, «СберегайКарты», игровые купюры и правила игры. В игре могут принимать участие от 2 до 10 человек, оптимальное количество игроков в команде — 4. В качестве стартового ресурса всем командам выдается одинаковая денежная сумма 3000 монет. Один ход в игре равен одному месяцу, игровой период — 1 год. Каждый ход осуществляется по следующему алгоритму: получение прибыли, покупка компании, покупка «СберегайКарт», расходы и штрафы. «СберегайКарта» — это карта, которая снижает расход на электро- или тепловую энергию.

— Образовательная задача игры — научить разным методам и способам сбережения электрической и тепловой энергии. На создании игры меня вдохновил энергокласс, в котором школьники также проходят энергосбережение. В игре студенты и школьники могут применить полученные знания, — комментирует Анастасия Жданович.

В игре есть 5 видов компаний: сеть кофеен, бизнес-центр, завод электромобилей, высокотехнологичное производство драгоценных камней, ГЭС. За каждый ход можно купить любое количество компаний, команда может их не покупать вовсе или продавать другим командам.

— При разработке игры я выбирала настоящие предприятия, чтобы в будущем ребята могли перенести игровой опыт в реальную жизнь, — отмечает Анастасия Жданович. —Школьники и студенты смогут подробно изучить весь процесс энергосбережения, приобрести навыки и умения: изучат предприятия, способы энергосбережения и мероприятия, которые необходимо для этого проводить. После этой игры они смогут применить полученные знания на практике.

Уникальный дизайн сделан Валентином Кривицей и Александром Демьяненко, дизайнерами Управления информационной политики НГТУ НЭТИ.