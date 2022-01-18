Псевдоприставы устроили массовую рассылку о задолженности сибиряков

Неизвестные злоумышленники разослали сибирякам на личную электронную почту письма о наличии задолженности, которую необходимо погасить, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

В письме гражданина предупреждают о необходимости погасить долг до определенного срока и предлагают тут же оплатить ее, нажав на кликабельную кнопку «оплатить».

— УФССП России по Новосибирской области не делает рассылки гражданам. Если на электронную почту или в другие мессенджеры поступило сообщение о наличии задолженности, проверьте информацию на официальном сайте Управления и на едином портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги». В разделе «Банк данных исполнительных производств» сайта ведомства необходимо ввести свои персональные данные и через несколько секунд программа выдаст результат о наличии или отсутствии просроченной задолженности. На этих официальных сайтах возможно оплатить задолженность и направить квитанцию судебному приставу-исполнителю, который ведет ваше производство, — сообщил главный пристав региона Эдуард Бабков.

Управление Федеральной службы судебных приставов просит граждан быть бдительными и проверять информацию в официальных источниках.