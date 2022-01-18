Упадут ли цены на авто?

Автомобильный рынок в 2021 году пережил колоссальный стресс — предложение не поспевало за спросом, цены росли до рекордных отметок, а покупатели выстраивались в очереди.

По данным «Автостата», средний автомобиль подорожал в прошлом году на 80% – с 1,5 млн до 2 млн руб. Средняя цена машины с пробегом достигла 940 тыс. руб.

Между тем влияние дефицита полупроводников и автомобилей на рынок преувеличено, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Производители и дилеры взвинтили цены и покрыли убытки за 2020 г. В частности, дилерская наценка за дополнительные услуги в премиум-классе достигает 25%.

В первом полугодии текущего года дефицит сохранится из-за ограничений в поставках электронных компонентов. На ситуацию повлияет и инфляция — как мировая, так и российская. Аналитики «Автостата» уверены, что в связи с этим средняя цена подержанной легковушки преодолеет отметку в 1 млн рублей.

При этом автомобильный рынок вряд ли нащупает баланс раньше лета, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Специалисты не исключают, что ценовое ралли будет продолжаться до осени. В любом случае продажи сохранятся на уровне 2021 года, если цены снова «не пойдут в пляс».

В этой связи Минпромторг предлагает ограничить размер наценки для официальных автодилеров на уровне 10%. Министерство разрабатывает проект соглашения между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» и Объединением автопроизводителей.

Но спрос на новые и подержанные авто может упасть в этом году из-за сокращения доходов населения. Россияне предпочитают простые и дешевые машины. При этом производство полупроводников и автомобилей увеличится к середине года, и авторынок стабилизируется, считают эксперты.