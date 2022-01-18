Премьер-министр призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу

На заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 премьер отметил, что увеличение числа инфицированных не вызвало роста количества госпитализаций. Тем не менее необходимо быть готовым к любому развитию событий, заявил он.

Премьер-министр предложил работодателям по возможности перевести часть персонала на удаленную работу, в особенности пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

— Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, — сказал Мишустин.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. «И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», — отметил он.

Премьер-министр призвал увеличить объемы тестирования на COVID-19 и производства специальных тестовых систем. Мишустин обратил внимание региональных властей на важность раннего выявления коронавируса. Он отметил, что недостаточность охвата тестирования может привести к искажению реальной ситуации.

Глава кабмина сообщил, что правительство выделит регионам дополнительные средства для закупки лекарств против COVID-19.