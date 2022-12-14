Как давно уже выяснили, физические недомогания часто связаны с психическим здоровьем. Такие причины называются психосоматическими. Какова же психосоматика боли в спине и как решить эту проблему.

Боль в спине

Принято считать причиной боли в спине большие нагрузки, различные травмы, старение. Однако учёные доказали, что спина может болеть из-за беспокойства, переживаний.

Спину можно сравнить с «хранилищем». Человек хоронит здесь свои чувства, эмоции. Здесь все то, с чем мы не можем справиться, не хотим принимать.

С помощью психосоматики можно определить свои настоящие причины болезней. Из-за чего, например, может болеть спина:

Человек постоянно нервно напряжен,

Не разрешены конфликты,

Не проработаны чувства страха, обиды,

Много стрессовых ситуаций,

Психологические травмы.

Боль в разных отделах позвоночника: причины

Боль может быть в разных отделах позвоночника. Разные отделы – отражение разных проблем. Когда человек находится под влиянием сильных эмоций, его мышцы сжимаются на протяжении длительного времени.

Из-за сжатия мышц создаётся блок – мышечный зажим. Появляются болевые ощущения. Важно следить за своим организмом и вовремя приводить свое состояние в порядок.

Поясница

Почему может болеть поясница по психосоматика:

Проблемы с деньгами,

Боязнь остаться без денег,

Нет финансовой поддержки,

Нет моральной поддержки,

Страх стать несвободным,

Безысходность,

Человек не умеет радоваться жизни,

Ненависть к себе,

Нет принятия удовольствия от секса.

Грудной отдел

Грудной отдел позвоночника может болеть по следующим причинам:

Чувство вины,

Неуверенность человека в самом себе,

Осуждение других людей,

Человек много на себя берет,

Слишком сильно сдерживает эмоции,

Страх неудачи,

Замкнутость.

Шейный отдел

В шейном отделе может быть боль по следующим причинам:

Человек не хочет прислушиваться к мнению других людей,

Непроработанные эмоции, которые связаны с унижением,

Злость,

Недовольство,

Грусть, которая на протяжении долгого времени подавлялась.

Ещё, конечно же, шейный отдел позвоночника может болеть по причине старения, травм, тяжелых нагрузок, деформации позвоночника. Но если вы ещё молоды и у вас появилась боль в позвоночнике, сразу же обращайтесь к врачу. Стоит посетить к тому же и психотерапевта.

Если будете внимательно относиться к себе, как физическому, так и психическому здоровью, ваша спина будет здоровой. Не забывайте о том, что позвоночник отвечает за работу всех органов человеческого организма.

Профилактика

Чтобы у вас не возникло проблем с позвоночником по психосоматических причинам, возьмите себе на заметку следующее:

Выражайте свои эмоции и чувства открыто. Причём это касается как положительных эмоций, так и «негативных». Все эмоции, которые появляются у вас, необходимо прожить. Так у вас не будет мышечных зажимов.

Постарайтесь принять свои проблемы и решить их. Посмотрите на проблемы с других сторон. Обратитесь за помощью.

Старайтесь исключить негативные мысли, установки. Делайте аффирмации.

Попробуйте использовать подсознательное перепрограммирование. Найдите те модели поведения, которые будут способствовать позитивному отношению к болезни.

Постарайтесь избавиться от эмоций, связанных с вашими проблемами. Проживите эти эмоции, дайте им выплеснуться.

Чаще всего между болезнями и негативными мыслями есть параллель. Поэтому важно работать в том числе и с психотерапевтом.

Очень хорошо способствуют снятию зажимов в теле занятия различными видами спорта. Еще хорошо походить на сеансы массажа всего тела.