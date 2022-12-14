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Психосоматика боли в спине

  • 14/12/2022, 08:45
болит спина
Из-за чего болит спина? Только ли из-за травм, возрастных изменений, физических нагрузок? В этой статье вы узнаете всю правду!

Как давно уже выяснили, физические недомогания часто связаны с психическим здоровьем. Такие причины называются психосоматическими. Какова же психосоматика боли в спине и как решить эту проблему.

Боль в спине

Принято считать причиной боли в спине большие нагрузки, различные травмы, старение. Однако учёные доказали, что спина может болеть из-за беспокойства, переживаний.

Спину можно сравнить с «хранилищем». Человек хоронит здесь свои чувства, эмоции. Здесь все то, с чем мы не можем справиться, не хотим принимать.

С помощью психосоматики можно определить свои настоящие причины болезней. Из-за чего, например, может болеть спина:

  • Человек постоянно нервно напряжен,
  • Не разрешены конфликты,
  • Не проработаны чувства страха, обиды,
  • Много стрессовых ситуаций,
  • Психологические травмы.

Боль в разных отделах позвоночника: причины

Боль может быть в разных отделах позвоночника. Разные отделы – отражение разных проблем. Когда человек находится под влиянием сильных эмоций, его мышцы сжимаются на протяжении длительного времени.

Из-за сжатия мышц создаётся блок – мышечный зажим. Появляются болевые ощущения. Важно следить за своим организмом и вовремя приводить свое состояние в порядок.

Поясница

Почему может болеть поясница по психосоматика:

  • Проблемы с деньгами,
  • Боязнь остаться без денег,
  • Нет финансовой поддержки,
  • Нет моральной поддержки,
  • Страх стать несвободным,
  • Безысходность,
  • Человек не умеет радоваться жизни,
  • Ненависть к себе,
  • Нет принятия удовольствия от секса.

Грудной отдел

Грудной отдел позвоночника может болеть по следующим причинам:

  • Чувство вины,
  • Неуверенность человека в самом себе,
  • Осуждение других людей,
  • Человек много на себя берет,
  • Слишком сильно сдерживает эмоции,
  • Страх неудачи,
  • Замкнутость.

Шейный отдел

В шейном отделе может быть боль по следующим причинам:

  • Человек не хочет прислушиваться к мнению других людей,
  • Непроработанные эмоции, которые связаны с унижением,
  • Злость,
  • Недовольство,
  • Грусть, которая на протяжении долгого времени подавлялась.

Ещё, конечно же, шейный отдел позвоночника может болеть по причине старения, травм, тяжелых нагрузок, деформации позвоночника. Но если вы ещё молоды и у вас появилась боль в позвоночнике, сразу же обращайтесь к врачу. Стоит посетить к тому же и психотерапевта.

Если будете внимательно относиться к себе, как физическому, так и психическому здоровью, ваша спина будет здоровой. Не забывайте о том, что позвоночник отвечает за работу всех органов человеческого организма.

Профилактика

Чтобы у вас не возникло проблем с позвоночником по психосоматических причинам, возьмите себе на заметку следующее:

  • Выражайте свои эмоции и чувства открыто. Причём это касается как положительных эмоций, так и «негативных». Все эмоции, которые появляются у вас, необходимо прожить. Так у вас не будет мышечных зажимов.
  • Постарайтесь принять свои проблемы и решить их. Посмотрите на проблемы с других сторон. Обратитесь за помощью.
  • Старайтесь исключить негативные мысли, установки. Делайте аффирмации.
  • Попробуйте использовать подсознательное перепрограммирование. Найдите те модели поведения, которые будут способствовать позитивному отношению к болезни.
  • Постарайтесь избавиться от эмоций, связанных с вашими проблемами. Проживите эти эмоции, дайте им выплеснуться.

Чаще всего между болезнями и негативными мыслями есть параллель. Поэтому важно работать в том числе и с психотерапевтом.

Очень хорошо способствуют снятию зажимов в теле занятия различными видами спорта. Еще хорошо походить на сеансы массажа всего тела.

Фото с сайта freeimages.com

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