Как давно уже выяснили, физические недомогания часто связаны с психическим здоровьем. Такие причины называются психосоматическими. Какова же психосоматика боли в спине и как решить эту проблему.
Принято считать причиной боли в спине большие нагрузки, различные травмы, старение. Однако учёные доказали, что спина может болеть из-за беспокойства, переживаний.
Спину можно сравнить с «хранилищем». Человек хоронит здесь свои чувства, эмоции. Здесь все то, с чем мы не можем справиться, не хотим принимать.
С помощью психосоматики можно определить свои настоящие причины болезней. Из-за чего, например, может болеть спина:
Боль может быть в разных отделах позвоночника. Разные отделы – отражение разных проблем. Когда человек находится под влиянием сильных эмоций, его мышцы сжимаются на протяжении длительного времени.
Из-за сжатия мышц создаётся блок – мышечный зажим. Появляются болевые ощущения. Важно следить за своим организмом и вовремя приводить свое состояние в порядок.
Почему может болеть поясница по психосоматика:
Грудной отдел позвоночника может болеть по следующим причинам:
В шейном отделе может быть боль по следующим причинам:
Ещё, конечно же, шейный отдел позвоночника может болеть по причине старения, травм, тяжелых нагрузок, деформации позвоночника. Но если вы ещё молоды и у вас появилась боль в позвоночнике, сразу же обращайтесь к врачу. Стоит посетить к тому же и психотерапевта.
Если будете внимательно относиться к себе, как физическому, так и психическому здоровью, ваша спина будет здоровой. Не забывайте о том, что позвоночник отвечает за работу всех органов человеческого организма.
Чтобы у вас не возникло проблем с позвоночником по психосоматических причинам, возьмите себе на заметку следующее:
Чаще всего между болезнями и негативными мыслями есть параллель. Поэтому важно работать в том числе и с психотерапевтом.
Очень хорошо способствуют снятию зажимов в теле занятия различными видами спорта. Еще хорошо походить на сеансы массажа всего тела.
Фото с сайта freeimages.com
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