Нижнюю Ельцовку сделают особо охраняемой территорией

В следующем году начнется экологическое обследование территории лесоболотного комплекса «Сказочный» для создания особо охраняемой природной территории в Советском районе Новосибирска. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.

— Вопрос создания в Нижней Ельцовке особо охраняемой природной территории регионального значения неоднократно рассматривался на встречах с экологической общественностью, — рассказывает министр. — На последней встрече мэрии было рекомендовано проработать вариант мены земельных участков. Кроме того, научные сотрудники проанализировали территорию и пришли к выводу, что нецелесообразно создавать особо охраняемую природную территорию регионального значения.

Напомним, что в сентябре в министерстве только предположили создать на данной территории особо охраняемую природную зону. Как сообщал на заседании комитета Заксобрания по экологии заместитель министра Валерий Шрейдер, речь шла о территории между микрорайонами Правые Чёмы и Нижняя Ельцовка. Ориентировочная площадь — около 500 гектаров.

— Сейчас территория имеет статус городских лесов, и до сих пор открыт вопрос категории будущей ООПТ — регионального или местного значения, — заявил чиновник.

Вместе с тем вопрос о придания данной территории особо охраняемого статуса уже не первый год ставят общественники Советского района при поддержке местных депутатов. Борьба активистов за сохранение зелёной зоны в Советском районе вылилась в уголовное дело по факту фальсификации результатов общественных обсуждений по поводу зелёного участка между микрорайонами Щ и Нижняя Ельцовка, территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик». По результатам общественных обсуждений судьбы участка на электронных площадках «всплыли» факты голосования во всех смыслах «мертвых душ» — людей, которые на тот момент уже ушли из жизни. Как сообщали общественники в своей группе в соцсети, на данной территории уже начались строительные работы.

Ранее редакция рассказывала о завершении первой очереди строительства Ельцовского парка.