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Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

  • 03/11/2021, 18:47
Автор:
Новости Новосибирской области
В планах компании — производить до 17 тысяч тонн утиного мяса в год к 2023 году.

На птицефабрике «Улыбино» уже построено 20 корпусов по откорму птицы, помещения для родительского стада и ремонтного молодняка, инкубатор, вспомогательные сооружения. Еще 10 откормочных птичников будут сданы до конца года. Завершить строительство всех объектов, предусмотренных этим инвестиционным проектом, планируется в 2023 году.

— Такие проекты — мощный импульс развития наших сельских территорий и нашего АПК. За 2021 год завершено шесть крупных проектов с общим объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей. Сейчас реализуется еще 11 крупных инвестпроектов на 44 миллиарда рублей, — отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, проект птицефабрики «Улыбино» интересен еще и тем, что здесь организовано вертикально интегрированное производство, включающее сразу все стадии: содержание собственного маточного стада, производство поголовья для откорма, переработка продукции и поставка утиного мяса и различной утиной продукции на прилавки магазинов как в нашем регионе, так и по всей стране.

Кроме того, для откорма уток здесь выращивается зерно на собственных сельхозугодьях предприятия, готовятся специальные комбикорма. Продукция производится круглогодично, а значит, утиное мясо стало во много раз доступнее жителям региона.

— Улыбинское утиное мясо содержит всего 18-19% жира: утят мы выращиваем по производственному циклу 42 дня, и они не успевают накопить «лишний» жир. В этом мясе нет антибиотиков. В безопасности своей продукции мы уверены, — рассказал директор птицефабрики Максим Речкунов.

Сейчас на фабрике готовится к выпуску новый продукт, который оптимально подойдет для диетического питания: утка-лайт с 8% жира.

Напомним птицефабрика «Улыбино» начала работу в конце 2019 года. В планах компании было строительство 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект в ценах 2019 года составлял 4,2 млрд рублей. Полностью завершить проект компания планировала к 2023 году и выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : утиное мясо Птицефабрика Улыбино


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