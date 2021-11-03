Каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями

Финансовые аналитики пришли к выводу, что начинающий инвестор, проживающий в городе-миллионнике, выходит на фондовый рынок из простого интереса или потому, что пытается найти более доходную альтернативу депозиту. Об этом сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на аналитиков Банка России.

В соответствии с информацией регулятора, продукты, характерные для начинающего инвестора, — это акции российских компаний, а также паи инвестиционных фондов, акции иностранных компаний и ОФЗ.

По данным опроса Райффайзенбанка, у 51% респондентов из Новосибирска есть брокерские счета, ИИС, ПИФы, доверительное управление или структурные финансовые продукты. Но часто нет осознанного инвестплана. Больше всего, по данным аналитиков, инвестпродукты используют новосибирцы в возрасте от 31 до 40 лет (53%). В возрасте 40-60 лет инвестиции применяют 50%, а до 30-ти — 49% респондентов.

Большинство начинающих новосибирских инвесторов имеют высшее образование, 3% получили степень кандидата наук. Почти у каждого пятого инвестора — среднее-специальное образование, и только у 2% — среднее школьное. Почти половина респондентов в Новосибирске вложили в фондовый рынок пока менее 100 тыс. руб. Еще 29% инвестируют не более 500 тыс. руб. Каждый десятый вкладывает до миллиона.

Больше половины респондентов считают риски неотъемлемой частью торговли на бирже. Каждый третий опрошенный считает, что рисков можно избежать, если правильно выбирать инструменты и их срок.

— У большинства новосибирцев нет специальных знаний о биржевой торговле, только 1,5% опрошенных имеют профильное образование для торговли на фондовых рынках. Более 70% опрошенных заявили, что-то слышали или читали об инвестировании, а почти 8% просто ничего об этом не знают. Многие, признавая отсутствие глубоких знаний, принимают инвестиционные решения самостоятельно, прислушиваются к советам друзей и блогеров, — отметила руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.

Многие инвесторы хотели бы пройти обучение, при этом самым полезным форматом они считают лекции и видео-уроки от брокера или банка, в котором у них открыт счет. На втором месте — торги на демонстрационном счете.

По словам Ирины Ярыговой, инвестиционные инструменты стали популярными благодаря простоте работы с ними. Но начинающий инвестор должен помнить, что инвестиции — всегда риск, нужно понимать, что можно потерять большую часть средств. Именно поэтому не рекомендуется использовать для инвестиций кредитные средства.