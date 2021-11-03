Раздвижные межкомнатные двери: плюсы и минусы

Межкомнатные двери нестандартных конфигураций – отличное решение для интерьерного декора. Раздвижные конструкции выглядят намного интереснее своих распашных аналогов. Да, они стоят дороже, предполагают определенные сложности в установке, но больше проблем нет. Если вам хочется обыграть интерьер по-новому, привнести в него яркие нотки, раздвижные двери – то, что нужно. Они могут быть одностворчатыми и двухстворчатыми, имеют свои особенности и преимущества. Расскажем, что учитывать при покупке, где заказать качественные решения.

Плюсы раздвижных моделей

Существует немало ситуаций, когда раздвижные двери-купе просто незаменимы и становятся идеальным выбором. Такие конструкции имеют облегченную, эргономичную конструкцию, предоставляют все условия для комфортной организации внутреннего пространства. Их стоит заказывать для:

Оформления маленького проема. Если комната большая, проход просторный, ограничением в выборе двери будет ваша фантазия. Другое дело, когда пространство ограничено, нужно вписаться в имеющиеся условия. Раздвижная модель элегантно открывает и закрывает пространство.

Обустройства маленькой комнаты. Межкомнатные двери, створки которых отъезжают в стороны, сэкономят место в помещении. Для их открывания значительное пространство спереди не требуется.

Обеспечения максимальной безопасности жильцов. Раздвижные створки не захлопнутся от сквозняка, не травмируют человека.

Зонирования пространства. В современных интерьерах часто объединяют кухни с гостиными, коридоры и гардеробные. Хозяевам нужно будет решить вопрос, что поставить – перегородку либо дверь. Отсутствие перегородки сделает помещение максимально комфортным и просторным. Дверь нужна для уединения, обеспечения качественной изоляции запахов и звуков.

Корректировки имеющегося пространства. Раздвижная дверная конструкция поможет вам оформить окно сложной формы, увеличить дверной проем по высоте.

Виды

С учетом конструктивных особенностей, типа открывания раздвижные двери делятся на несколько видов. Самый простой – параллельно-сдвижная модель, в ней перемещение осуществляется по верхним рельсам. Каскадные уводятся «стопкой», «гармошки» сначала складываются, после раздвигаются. Есть также модели типа купе, кассетные, «книжки», внутрипроемные, радиусные с закругленными деталями. Чем сложнее конструкция, тем выше цена. Посмотрите, как выглядят те или иные решения в интерьерах – это позволит вам сделать правильный выбор. Если останутся вопросы, обратитесь за помощью к консультанту.

Что еще нужно знать о раздвижных моделях

У рассматриваемой категории межкомнатных дверей есть свои сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать. Такие модели дорого стоят – если сравните предложения в распашной и раздвижной категории, то увидите разницу. Зато качественные конструкции надежные, красивые и долговечные. Во многом значительные сроки их службы обеспечивает качественная фурнитура.

Открывание и закрывание раздвижных полотен достаточно шумное, и этот момент решить никак нельзя. Для перемещения предусмотрены ролики, которые передвигаются по железным рельсам. Это приводит к появлению характерных звуков, но, если монтаж выполнен качественно, они будут минимальным.

Изоляция тепла, звуков, запахов минимальная, поскольку конструкция дверей купе предполагает наличие зазора между коробкой и полотном. Если вас интересует максимальная изоляция помещения, остановитесь на распашных дверях. Другой возможный вариант решения проблемы – плотная «посадка» створки на нижние и верхние рельсы.

Чтобы не приходилось регулярно чинить механизм открывания и закрывания, останавливайтесь на моделях высокого уровня. Потребность в частом ремонте возникает по причине низкого качества фурнитуры, самого полотна, неграмотного выполнения монтажных операций. Поэтому если решили заказывать раздвижные двери, сто раз подумайте, стоит ли экономить. Обычно услуги по установке можно заказать в компании продавца. Это лучший в плане соотношения качества исполнения и цены вариант, уточняйте детали при оформлении покупки.

Где заказать?

Вариантов в продаже много, они различаются по цене, особенностям исполнения, брендам. Самые выгодные условия сотрудничества предлагают производители. Купить раздвижные межкомнатные двери в Москве вы можете на сайте dveri-vdom.ru – приглашаем ознакомиться с ассортиментом по ссылке https://dveri-vdom.ru/category/razdvizhnye-dveri-mezhkomnatnye-kupit-v-moskve/. Производитель гарантирует максимальные стандарты качества, большой выбор вариантов, индивидуальный подход к каждому клиенту. Есть типовые конструкции, можно изготавливать двери на заказ.