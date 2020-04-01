Птицефабрики региона наращивают объемы производства

Предприятия птицеводческой отрасли Новосибирской области планируют нарастить поголовье птицы, производство мяса и яиц – в регионе приняты все меры для их бесперебойной работы в период противодействия коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в период противодействия коронавирусной инфекции в регионе приняты все меры для бесперебойной работы и развития производства птицефабрик, имеется необходимый запас фуражного зерна для обеспечения птицефабрик кормом для животных.

— Новосибирская область сегодня полностью обеспечена птицеводческой продукцией местного производства. Возможности отрасли планируется в 2020 году прирастить еще больше: поголовье птицы увеличить до 9,3 млн голов, производство мяса – до 115 тысяч тонн, яйца – до 1 млрд 52 млн штук в год, — отметил министр в ходе селекторного совещания с сельхозпроизводителями.

По его словам, на фабриках региона принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и выпускаемой продукции в условиях повышенного риска распространения коронавирусной инфекции. На каждом предприятии созданы штабы оперативного реагирования, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора разработаны и применяются мероприятия по противодействию проникновению вируса, введена обязательная термометрия, со всеми сотрудниками проведена разъяснительная работа.

Отмечается, что в сельхозорганизациях региона сейчас содержится более 9,2 млн голов птицы. Прирост поголовья за 2019 год составил 755 тысяч штук. Производство мяса птицы за прошедший год возросло на 5% и составило более 101 тысяч тонн. Яиц в регионе произведено за год более миллиарда штук, это позволяет обеспечить жителей области из расчета 444 куриных яйца на человека, при медицинских нормах потребления в 260 яиц.

Излишки своей продукции птицеводы реализуют за пределы региона и на экспорт. Так, за 2019 год новосибирские предприятия отправили на экспорт продукции птицеводства почти на 3,5 млн долларов: более 760 тонн мяса птицы, 26,6 млн штук куриных яиц, 140 тысяч голов суточных цыплят. Основные направления экспорта: Казахстан, Монголия, Киргизия и Китай.

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