В Новосибирской области увеличился максимальный размер пособия по безработице

По поручению президента Российской Федерации усилена поддержка граждан, которые остались без работы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова, ранее максимальный размер пособия по безработице был ниже уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда (ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 9 600 тыс. рублей). Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 установлен максимальный размер пособия по безработице — 12 130 рублей. Для Новосибирской области он равен 14 556 рублей в месяц.

Данное постановление не изменило порядок определения размера пособия по безработице, установленный федеральным законом о занятости населения.

Отмечается, что на максимальное пособие имеют право граждане, имеющие не менее 26 календарных недель работы до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14 556 рублей в месяц.

Пособие будет выплачиваться в течение 6 месяцев, а гражданам предпенсионного возраста – в течение года.

Граждане, ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие предпринимательскую деятельность, в случае обращения в центр занятости населения и признания их безработными будут получать минимальное пособие по безработице в размере 1 800 рублей в течение трех месяцев.

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio