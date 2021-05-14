Purina расскажет об опыте обучения детей ответственному отношению к домашним питомцам на форуме «СибЭкоПром-2021»

В рамках круглого стола «Экологическое волонтерство как естественная часть жизни россиян» представители бренда подведут итоги школьной образовательной программы по обучению детей ответственному отношению к домашним питомцам «Мы – твои друзья», реализуемой брендом Purina на территории Новосибирской области.

Миссия компании – повышать качество жизни домашних животных и тех, кто их любит. Для достижения этой цели бренд последовательно инвестирует в развитие регионов присутствия и социальное благополучие местных жителей и их питомцев. Не является исключением и Новосибирская область. В сентябре 2020 года «Нестле Пурина ПетКер» объявила о старте масштабного инвестпроекта по строительству фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области. Предприятие не только обеспечит качественными кормами владельцев собак и кошек на территории Сибири и других регионов России, но и станет примером производства, использующего современные экологические технологии. Так же как и на заводе «Нестле Пурина ПетКер» в с. Ворсино Калужской области, на новой фабрике планируется достичь нулевого показателя отходов производства, отправляемых на захоронение на полигоны, минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу, внедрять проекты, направленные на рациональное использование водных ресурсов и энергии.

Одновременно с наращиванием производственных мощностей бренд развивает социальные проекты, которые сейчас реализуются в Новосибирской области. Среди них особое место занимает школьная образовательная программа «Мы – твои друзья», посвященная обучению детей ответственному отношению к домашним животным. Программа учит ребят заботиться о питомцах, следить за их здоровьем и правильным питанием, рассказывает о роли домашних животных в жизни человека, учит бережно и с любовью относиться к окружающему миру. Интерактивные внеклассные занятия для школьников 8-11 лет ведутся с использованием учебно-методических пособий и обучающих материалов, рассчитанных на изучение в течение учебного года. С 2017 по 2021 годы участниками проекта стали 620 000 детей и педагогов из 30 регионов России. На форуме «СибЭкоПром-2021» Purina представит актуальную статистику по реализации программы в текущем учебном году, а также поделится планами по масштабированию проекта в 2021-2022 годах. Особый акцент будет сделан на развитии проекта в Новосибирской области, которая является одним из ключевых регионов присутствия для Purina.

«Четыре года – значимый срок для любого социального проекта, позволяющий оценить его нужность и востребованность. Результаты внедрения нашей программы убедительно подтверждают ее реальный вклад в дело воспитания в обществе культуры ответственности по отношению к домашним животным. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что программа “Мы – твои друзья” стала эффективным образовательным инструментом для российской школы, позволяющим вырастить поколение ответственных владельцев домашних животных. Мы с нетерпением ждем возможности представить наши данные участникам форума, а также всем, кто осознает необходимость формирования культуры бережного отношения к питомцам и окружающему миру в целом», – говорит Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ «Нестле Россия».

Школьная образовательная программа «Мы – твои друзья» является одним из ключевых проектов в рамках социальной инициативы «Пурина в обществе». Она включает в себя 10 обязательств, которые призваны сделать мир лучше для домашних питомцев и тех, кто их любит. Обязательства охватывают такие направления деятельности, как лидерство в научных исследованиях в области здоровья домашних животных, продвижение преимуществ присутствия домашних животных на рабочем месте, содействие поиску хозяев для бездомных собак и кошек, запуск образовательных программ по ответственному отношению к питомцам, улучшение экологических характеристик упаковки и минимизацию воздействия производства на окружающую среду.