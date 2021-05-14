Микрофинансовые организации предлагают запретить

Деятельность микрофинансовых организаций (МФО) приводит к быстрому росту долгов населения и снижению уровня жизни, считают авторы законопроекта, поступившего на рассмотрение в Госдуму. Депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают отменить закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№ 151-ФЗ), тем самым запретив микрокредитование в стране.

— Несмотря на то, что микрофинансовые организации — общемировая практика, в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере, — говорится в пояснительной записке к документу.

Основные заемщики МФО – граждане с испорченной кредитной историей. 20% заемщиков обращаются в микрофинансовые организации из-за низкого дохода и непостоянного места работы. Такие тенденции, считают авторы документа, свидетельствуют о том, что страна не готова к развитию сферы МФО.

При этом парламентарии не исключают того, что при улучшении экономической ситуации в стране, возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о микрофинансовой деятельности.