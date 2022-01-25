В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

На рассмотрение регионального парламента в первом чтении внесены поправки к 86-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирской области». По словам начальника архитектуры и градостроительства Минстроя области Дмитрия Тимонова, корректировки предусматривают возможность включения в границы КРТ садовых домов, блокированной индивидуальной жилой застройки, которые характеризуются высокой степенью износа или аварийностью.

— На сегодняшний день застройщик при комплексном развитии территории не может обратиться в суд, если собственник дома отказывается договариваться о выкупной цене. Либо при оценочной цене объекта в 3-4 млн запрашивает за него неадекватную стоимость 10-20 млн рублей, — пояснил Infopro54 депутат, гендиректор АО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко (курирует работу с этим законопроектом в комитете по строительству и ЖКХ. — Ред.). — Когда поправки в областной закон будут приняты, застройщик сможет сам обращаться в суд, заказывать экспертизу и по закону, в рамках действия федерального законодательства суд, возможно, будет предписывать собственнику получать деньги за объект. Как все будет происходить дальше — пока непонятно. Мы с такой ситуацией еще не сталкивались.

В Минстрое региона отметили, что сегодня ситуации, когда на территориях комплексного развития приходится ставить крест из-за того, что не удается решить вопрос с собственниками расположенных на них частных домов, возникают достаточно часто.

Депутат, директор ООО СЗ «Грандпарк» Никита Галитаров также отметил, что застройщики давно ждали этих поправок, но после их внесения в Заксобрание количество вопросов не сократилось.

— Если собственник не дает возможности провести оценку жилья, не пускает оценщиков в дом, на земельный участок, то как будут соблюдаться его права? — поинтересовался он у представителя Минстроя.

Дмитрий Тимонов признал, что пока не будет изменений в федеральном законодательстве в части порядка этой оценки власти на региональном уровне ничего сделать не смогут.

— Но принятие этих поправок лучше, чем ничего, — добавил он. — Без инициативы гражданина оценить его имущество, если он хочет жить в этом доме, конечно, будет тяжело. Возможно, нужно будет оценивать наличие и степень износа коммуникаций. Если их нет, то дом по суду можно признать непригодным для проживания. Но такое право возникает только по объектам, имеющим высокую степень износа.

По мнению депутата, гендиректора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслава Илюхина, задача региональной власти — определить порядок изъятия объектов, мешающих комплексному развитию территорий. Он предложил использовать уже отработанную в регионе технологию, которая применяется при расселении многоквартирных ветхих и аварийных домов. Дмитрий Тимонов пояснил, что «к этому все и ведется».

— Закон — это перечень путей и возможностей для освобождения территории под комплексное развитие. Но никто при этом не ущемляет интерес и возможности остальных граждан, особенно по ГК РФ и другим нормативным документам, отстаивать свои права, — пояснил Infopro54 председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Александр Терепа. — Даже если это очень ветхий дом, он все равно является объектом собственности гражданина, и этот вопрос должен рассматриваться через суд.

Иван Сидоренко также отметил, что федеральное законодательство дало субъектам возможность внести эти изменения в свои законы, регулирующие данное направление, чтобы более ускоренно и качественно отрабатывать программы по КРТ, защищая интересы жителей домов, подлежащих расселению и переселению.

Федеральный закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В середине 2021-го — областной закон. Поправки 2022 года будут актуальны не только для застройщиков, но и при реализации важных для субъекта проектов, в том числе инфраструктурных. Например, строительства дороги, моста и т. д. Напомним, при строительстве третьего моста через Обь возникли большие проблемы с выкупом частных домов, которые попадали в зону строительства. В результате сроки сдачи объекта были сдвинуты. Ранее некоторые участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 заявляли, что это привело к удорожанию строительства и могло стать причиной банкротства одной из крупнейших мостостроительных компаний Сибири — АО «Сибмост».