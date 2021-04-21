Путин анонсировал новые выплаты для семей с детьми

В августе 2021 года, перед началом нового учебного года, все семьи, где есть дети-школьники и будущие дети-школьники, получат от государства единовременную выплату по 10 тыс. руб. на каждого ученика, объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

К лету государство должно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).