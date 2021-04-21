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Судебный конфликт между энергетиками и РАТМом продолжается

  • 21/04/2021, 14:40
В «РЭС» заявляют, что структуры РАТМ Холдинга заинтересованы в «раздувании конфликта».

В первой половине апреля энергетические предприятия Новосибирской области (гарантирующий поставщик АО «Новосибирскэнергосбыт» и электросетевая организация АО «РЭС») получили одновременно и апелляционную, и кассационную жалобы от структур, входящих в РАТМ Холдинг (подконтрольны Эдуарду Тарану).

— Ранее суд уже дважды отказывал АО «Завод «Экран» и его дочернему предприятию ООО «Экран-Энергия» в иске к энергетикам о взыскании убытков в сумме 770 млн руб., якобы возникших вследствие нарушения электроснабжения стекловаренной печи №5 завода, — напоминает пресс-служба АО «РЭС». — Кроме того, суд отметил многочисленные нарушения, допущенные в рамках электроснабжения печи самим заводом и его дочерним обществом, от сетей которого были запитаны электроустановки стекловаренного производства на момент аварии.

В компании подчеркивают, что срок подачи апелляции со стороны «Экрана» истек еще в ноябре 2020 года, а подачу кассационной жалобы называют абсурдной, отмечая, что в адрес ответчика (АО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «РЭС») поступил неподписанный экземпляр кассационной жалобы от АО «Завод «Экран».

— Также вызывает вопросы еще один момент — в тексте жалобы содержится ссылка на то, что якобы определением суда апелляционной инстанции истцу уже отказано в восстановлении пропущенного срока, — отмечают в пресс-службе «РЭС».

В «РЭС» также предполагают, что сейчас структуры РАТМ Холдинга будут использовать все возможности для раздувания конфликта с энергетиками и инициировать продолжение судебных процессов, так как, скорее всего, в сам процесс уже вложены десятки миллионов рублей с привлечением сервиса «судебного инвестирования».

— Истца совсем не смущает тот факт, что ответчики в лице энергетических предприятий являются частью системы жизнеобеспечения населения региона, а их деятельность регулируется государством. Взыскание такой значительной суммы по суду ставит под угрозу надежность электроснабжения всей Новосибирской области. Ведь сетевая организация свой доход формирует за счет поступлений по утвержденным тарифам, т.е. миллионы рублей должны изыматься из средств, которые направляются на основную производственную деятельность энергетиков. А ведь на эти деньги можно было бы построить или отремонтировать километры линий электропередачи или десятки подстанций, — констатируют в «РЭС».

Материал и фото предоставлены пресс-службой АО «РЭС»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение РАТМ АО Новосибирскэнергосбыт АО «РЭС» «Экран-Энергия»


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