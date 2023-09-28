Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин 27 сентября 2023 года подписал указ №723 «О назначении судей федеральных судов». Об этом сообщается в официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заместителем председателя Первомайского районного суда в Новосибирске назначен Евгений Овчинников.

Кроме того, судьями стали Юлия Соколовская — Кировский районный суд Новосибирска, Ольга Дьячкова — суд Куйбышевского района, Наталья Зень — Октябрьский районный суд Новосибирска и Елена Хусиханова — Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, в августе стало известно о назначении десяти новых судей в Новосибирской области. Кадровые изменения произошли в областном Арбитражном суде, в суде Мошковского района, а также райсудах Советского, Калининского, Кировского и Октябрьского районов. Также были внесены изменения в состав Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее редакция сообщала, что новый директор назначен на новосибирском предприятии Электроагрегат.