Новый директор назначен на новосибирском предприятии Электроагрегат

Совет директоров АО «Электроагрегат» избрал нового генерального директора. На этот пост назначен Станислав Иваницкий. Срок назначение — один год, до 28 сентября 2024 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте раскрытия информации.

Новый топ-менеджер не участвует в уставном капитале компании и не является собственником ее акций, подчеркивается в сообщении.

Предыдущий гендиректор Валерий Девяткин возглавлял предприятие с июля 2020 года. По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2021 год составила 608,1 млн рублей (-9% в 2020 году, данных по 2022 году нет), чистая прибыль — 55,8 млн (к 2020 году +46%). Уставный капитал — 360 млн рублей. 95% акций предприятия принадлежит гражданам России. Компания участвовала в 288 судебных разбирательствах, из них в 154 выступала в качестве истца, в 104 — в качестве ответчика. Подписала 29 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c АО «ЦКБ «Геофизика» (основной заказчик). Основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.

Ранее редакция рассказывала о корпоративном конфликте и судебных тяжбах, которые идут вокруг предприятия «Электроагрегат».