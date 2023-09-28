Межрегиональный агропромышленный распредцентр хотят признать банкротом в Новосибирске

Налоговая подала в суд на банкротство новосибирского «Межрегионального агропромышленного распределительного центра» (ООО «МАРЦ»), ранее компания назвалась ООО «Мандарин» и работала с одноименным распредцентром. Об этом говорится в картотеке дел суда. Сумма требований составляет 5,74 млн рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО «МАРЦ» было создано 2017 году. Генеральный директор: Зорге Шихмагомедов. Совладельцами числятся ООО «Чистая страна» (51%) и ООО «Евразия Сибирь Плюс» (49%). Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Чистый убыток в 2022 году — 48,29 млн рублей, а выручка — 12 млн рублей. Единственным акционером «Чистой страны» является Эдуард Таран, «Евразии Сибирь Плюс» — Ильман Сайханов. Ранее в список собственников вместе с Тараном входил Александр Каюмов.

Агропромышленный распределительный центр находится Ордынского шоссе в 12 км от Новосибирска. Он открылся в 2019 году. Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, оборот 400 тыс тонн продукции в год.

Ранее редакция сообщала о том, что представитель владельцев облигаций включен в список кредиторов Дяди Денера.