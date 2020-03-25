Путин объявил следующую неделю выходной

Президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, будет полностью выходная. Об этом он рассказал в своём обращении к народу 25 марта.

Глава государства отметил, что выходные будут проходить с сохранением средней зарплаты граждан. Он попросил граждан оставаться дома из-за опасной ситуации с коронавирусом.

— Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, — сказал он.

При этом, он подчеркнул, что работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности, будет продолжена.

— Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе — медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу, — добавил он.

Кроме того, дата голосования по поправкам в Конституцию РФ будет перенесена на более позднюю дату.

Фото с сайта kremlin.ru