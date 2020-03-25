За «неправильную» уличную рекламу будут штрафовать

Решением городского совета Новосибирска предложена законодательная инициатива: дополнить закон Новосибирской области «Об административных нарушениях» новым составом нарушения. Речь идёт об административной ответственности предпринимателей, размещающих на городских улицах свои рекламные конструкции. Как следует из проекта решения, предполагается ввести ответственность «за нарушение установленных муниципальными нормативно-правовыми актами требований ко внешнему облику и пространственной организации информационных и рекламных конструкций и их размещению». Данные нарушения предполагают следующие меры воздействия: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 25 тысяч, на юрлиц — от 20 до 40 тысяч.

— Введение нового состава административного правонарушения, послужит мерой, направленной на обеспечение эффективности работы органа местного самоуправления в сфере благоустройства, — считает председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. — Необходим действенный механизм, способный побудить граждан и юрлиц к соблюдению новых требований к размещению информационных и рекламных конструкций. В качестве такого механизма с учётом сложившейся региональной практики предлагается введение административной ответственности за нарушение установленных требований.

Как сообщают в мэрии, предполагается, что контроль за соблюдением новых норм «рекламного» законодательства будут осуществлять инспекторы упомянутого ранее комитета.

Напомним, что только в конце 2019 года десятки наружных рекламных конструкций были признаны несоответствующими требованиям размещения наружной рекламы, а их владельцы получили предписания о демонтаже.

При этом, как отмечают в мэрии Новосибирска, рекламные конструкции, размещённые по правилам, являются не только средствами рекламы и информирования граждан, но и одним из источников пополнения муниципального бюджета.

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