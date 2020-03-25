В Новосибирской области подтверждён ещё один случай коронавируса

По данным оперативного штаба 25 марта в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией.

— Пациентка с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево. С того момента оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание – повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс. Сегодня получен положительный результат теста на коронавирус, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу.

В штабе подчеркнули, что специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определяют круг контактных лиц, чтобы выдать им предписание о самоизоляции и поместить под медицинское наблюдение.

Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения по состоянию на 25 марта 1316 человек.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе остается стабильной. Заболевших за прошедшие сутки –3195 человек. Госпитализировано – 75 человек.

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