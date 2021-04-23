Путин поддержал инициативу объявить дни между майскими праздниками нерабочими

— Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем, — цитирует главу государства источник ТАСС .

Продолжительность предпраздничного рабочего дня 30 апреля также сокращается — на один час.

Напомни, в апреле лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказывал СМИ о том, что майские праздники могут увеличить — за счёт сокращения новогодних каникул. Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно» о планах сделать рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году выходными.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются, — говорил представитель Кремля.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева считает, что для бизнеса решение об увеличении майских выходных — болезненно.

— Лишние выходные дни — это меньше работы при бОльшей оплате. К примеру, у нас на выпавшие дни было намечено несколько судебных заседаний, которые должны были оплачивать заказчики. Заседаний не будет, оплаты не будет, но зарплату сотрудникам мы должны будем заплатить. Да, большое количество людей в майские праздники брали отпуска, но это было их волевое решение, бизнес не заставляли это делать, — поясняет Ирина Гребнева. — У многих компаний планы работы формируются на несколько месяцев вперед, тем более на май, который и так является коротким месяцем. Я лично не уверена, что принудительное добавление выходных в мае окажет какое-то влияние на эпидемиологическую ситуацию.

Генеральный директор АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко также отметил, что для него принудительные выходные — это очень грустная новость. По целому ряду причин.

— Рынок и бизнес только-только начинают оживать и вдруг очередные каникулы, причем долгосрочные. И дело даже не в том, что нам добавили на отдых 4 дня — люди за 11 дней расслабятся и их придется потом очень долго приводить в чувство, — говорит собеседник Infopro54. — Для нас ситуация критична еще потому, что в конце мая у нас запланирована большая отгрузка технологического оборудования. Задержки невозможны ни на один день, так как это чревато большими штрафными санкциями. А подрядчики и поставщики в процессе участвовать не могут, так как должны платить двойную зарплату людям, которые выходят на работу в свои выходные дни. Не каждый пойдет на это. Почему за нас решают когда нам отдыхать? В стране и так много праздничных и выходных дней. Весь прошлый год мы работали в расслабленном режиме. Но нельзя же до бесконечности отдыхать — когда-то нужно работать!

Ряд предпринимателей, к которыми корреспондент Infopro54 обратился за комментарием заявили, что у них нет слов, которые можно было бы напечатать в качестве комментария к этому решению.

— В целом, у нас и так производительность труда далека от идеала. Как бизнесу компенсировать полмесяца простоя? — возмущались собеседники редакции.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина отмечает, что у многих видов бизнеса сейчас начинается высокий сезон и общие принудительные выходные — это не совсем комфортные условия для работы.

— С одной стороны, это необходимость двойных выплат сотрудникам, с другой — не факт, что люди выйдут на работу. В пандемийный год это решение было оправдано, а сейчас — мне кажется, что излишне. Я лично не понимаю зачем это было сделано. Бизнес только оживает после кризиса, начинает наращивать обороты, пытается вернуть потерянные позиции, а его снова «ставят на паузу». Это не очень хорошо, ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения взаимоотношений с людьми, — рассуждает Пинигина. — Если бы было сказано, что «дополнительные выходные на усмотрение предприятий», то здесь была бы другая ситуация. Люди достаточно часто берут на это время отпуск, в том числе за свой счет, выезжают на дачу, отдыхают.

Вице-президент «Ассоциации малоформатной торговли», исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева оценивает решение о дополнительных выходных позитивно. Она отмечает, что это точно порадует население. Среди бизнеса тоже найдутся отрасли, которым длинные каникулы будут во благо.

— Это возможности для внутреннего тризма, который тоже необходимо поддержать, для развлекательной отрасли, организаторов различных мероприятий, — перечисляет она. — Если же у кого-то есть необходимость вывести сотрудников, то для этого нет запрета: все прописано в рамках трудового законодательства.

Президент ГК SKY Group Владимир Литвинов также отмечает, что за время пандемии, локдауна у общества накопилась большая психологическая усталость, которую люди смогут сбросить на дачах за городом во время «майских каникул»