Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

17 апреля, ранним субботним утром, первые лица известных сибирских компаний, участники объединения VIP-club со своими детьми и друзьями, впервые встретились в одном из лучших в стране, крупнейшем за Уралом керлинг-клубе «Пингвин», чтобы на деле показать — для них почти нет невозможного!

До начала игры все встретились в уютном кафе и за чашкой кофе узнали не только историю керлинга в России, но и познакомились с многочисленными достижениями клуба «Пингвин».

Алексей Артемьев, один из основателей керлинг-клуба, поведал собравшимся историю успеха с самого начала — от идеи до триумфального воплощения.

На счету керлинг-клуба «Пингвин» с 2015 года сотни чемпионатов и наград.

В 2018 году сборная Новосибирской области по керлингу стала чемпионом России. Всего за 3 года клубу удалось вырастить чемпионов российского уровня!

Именно поэтому научиться этой спортивной азартной игре в кругу единомышленников было особенно интересно. Ожидания оправдались на все 100%!

Первыми на лед вышли дети под руководством опытных тренеров. Пока взрослые на официальной части встречи слушали «Истории успеха» от первых лиц, дети упражнялись на льду, готовясь к большой игре наравне со взрослыми.

Интересным моментом встречи стала презентация образовательного центра «РОСТ», открытого совсем недавно в Новосибирске, рядом с ЖК «Жуковка». Как оказалось, это не только центр дополнительного образования, но и общеобразовательная школа, воспитывающая в детях лидерские качества, лингвистический центр и колледж.

Чтобы участники объединения VIP-club смогли пообщаться с преподавателями, почувствовать атмосферу, где, может быть, предстоит учиться их детям, увидев все собственными глазами, следующую встречу запланировали уже в школе «РОСТ».

Получив массу полезной информации, познакомившись сразу с двумя масштабными проектами, участники встречи устремились на лед!

Керлинг собрал в этот день 11 команд!

Участники объединения VIP-club с огромным удовольствием не только учились играть, но и показывали экспромтом замечательные результаты под руководством опытных наставников-тренеров. На дорожках царили азарт, дружба, взаимовыручка и отличное настроение!

Во время фуршета каждый делился переполняющими через край эмоциями — как он играл, как играла команда, как играли дети, как досада сменялась радостью, как помогали соперникам и как хочется победить, чтобы выйти вновь на лед не дебютантом, а заправским игроком.

Великолепная дебютная игра всех команд! Но, как и в любом другом спорте, 3 команды стали лучшими, им вручили заслуженные подарки от партнеров мероприятия.

Особо участники отметили неповторимую атмосферу, которая рождает единство духа и помогает каждому участнику чувствовать свою значимость, уникальность, проявлять свои лучшие качества — это особенно ценно.

Такие встречи просто обязаны повторяться вновь!

Слова огромной благодарности VIP-club выражает в адрес партнеров мероприятия:

Керлинг-клубу «Пингвин» и лично Алексею Артемьеву и Эльвире Мурзиной — за прекрасную организацию турнира, гостеприимную площадку и вкуснейший фуршет!

Образовательному центру «РОСТ» — за увлекательный рассказ о новой школе лидеров для наших детей!

Компании «ВедаБиотика» — за подаренный иммунитет!

Кондитерской семье Воробец — за вкуснейшие пирожные!

Компании «Кофе радости» — за великолепный кофе!

Компании «Двери Герда» — за сладкие призы!

Бизнес-порталу «Инфопро54» — за информационную поддержку!

Фотографу Николаю Мелонову — за супер-репортаж турнира!

Спасибо всем за море позитива, энергию, эмоции, искреннюю радость встречи настоящих друзей и единомышленников!