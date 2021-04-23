Программа развития теплосетей затронет старые и новые территории Новосибирска

Приоритеты — восстановить качество теплоснабжения в старых районах города, создать резерв подключения на площадках перспективной застройки, а также улучшить экологическую ситуацию в Новосибирске.

20,5 млрд: теплосети, электрофильтры, перспективные площадки

Предложение Сибирской генерирующей компании по программе опережающих инвестиций в систему теплоснабжения Новосибирска в объеме 20,5 млрд рублей — на рассмотрении у региональных и городских властей.

Эта сумма включает программу-минимум на 5,5 млрд рублей — в рамках концессионного соглашения на эксплуатацию и развитие теплосетевой инфраструктуры. В случае принятия программы опережающих инвестиций, СГК вложит до 2030 года в теплоснабжение еще 15 млрд, таким образом общий объем инвестиций достигнет 20,5 млрд рублей.

Для реализации 20-миллиардной программы необходимо соответствующее решение со стороны властей, которое позволит создать условия для работы инвестора в регионе (карта модернизации и развития теплосетевых коммуникаций – на портале СГК Онлайн).

Инвестирование 20,5 млрд рублей позволит решить сразу несколько стратегических проблем теплосетевого хозяйства, в частности, заменить около 2/3 участков коммуникаций в критическом состоянии, нормализовать циркуляцию горячей воды и улучшить экологию. Также стоит задача «расшить» возможности города по подключению новых районов жилой застройки.

О конкретных мероприятиях 20-миллиардной программы Андрей Колмаков рассказал 22 апреля в ходе проведения контактной группы по теплоснабжению Новосибирска.

Повысить надежность теплоснабжения за счет обновления теплотранспортной системы, замена более 65% участков магистральных сетей в критическом состоянии. В плане — строительство и реконструкция в суммарном объеме 105 км теплосетей. Улучшить экологию города за счет установки четырех новых современных электрофильтров на ТЭЦ-3. Обновление электрофильтров предварительно запланировано на 2025–2028 годы, сумма вложений — 2,5 млрд рублей. Всего на станции действует 8 электрофильтров. Построить и реконструировать теплосети для развития строительства в направлениях бывшего городского аэропорта и ЖК «Новомарусино». Проект планировки застройки участка в Заельцовском районе на территории бывшего аэропорта в настоящее время находится в разработке у региональных и городских властей. Другая перспективная площадка, к которой необходим резерв подключения, — в районе ЖК «Новомарусино» в Ленинском районе. Есть техническая возможность развития централизованной системы теплоснабжения от ТЭЦ-3 в направлении ЖК. Перераспределить нагрузку между ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3 и построить новую насосную станцию на улице Большевистской. Это позволит создать необходимый резерв для подключения новых потребителей в Октябрьском и Центральном районах города, а также снизить влияние на экологию.

Программа-минимум

Работу по предложенному городу концессионному соглашению на 5,5 млрд рублей СГК может начать уже в сентябре этого года — в случае подписания документа с мэрией города.

По программе-минимум сроком до 2030 года СГК предлагает заменить 63 км муниципальных тепловых сетей до 2030 года, в том числе 17 км — магистральных, реконструировать центральные тепловые пункты и перекачивающие насосные станции, восстановить линии циркуляции.

Также городу предложено еще два блока мероприятий — строительство восьми блочно-модульных газовых котельных взамен устаревших угольных и переключение нагрузки котельных на системы централизованного теплоснабжения от ТЭЦ, в частности котельной Новосибирского электровозоремонтного завода.

Мероприятия и объемы работ еще будут разрабатываться и согласовываться с концедентом — мэрией города.

Пока решения о долгосрочных планах работы на теплосетях не приняты, СГК приступает к выполнению утвержденной ремонтной кампании на 2021 год общей стоимостью 774 млн рублей — это вложения непосредственно в ремонт теплосетей, капитальный и текущий, благоустройство после проведенных работ, а также ремонт тепловых камер.

В том числе 272 млн рублей запланировано на перекладку восьми участков теплосетей.