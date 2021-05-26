Вышла iOS 14.6

Компания Apple официально выпустила стабильную версию iOS 14.6, сообщает RG.RU digital .

В ней появилось важное нововведение — поддержка lossless-формата для приложения Apple Music.

— Формат «без сжатия» понравится меломанам, которые слушают музыку на профессиональной аппаратуре, — говорится в сообщении.

Кроме того, в новой iOS заработает поддержка пространственного аудио Dolby Atmos. Музыка в формате lossless появится в Apple Music в июне.

Еще одно новшество касается меток AirTag, которые уже появились в продаже. В обновленной iOS можно указать адрес электронной почты в качестве контакта — для тех, кто найдет потерянную метку. Чтобы получить сведения о владельце, нашедшему нужно отсканировать AirTag с помощью iPhone, метка должна быть переведена в режим пропажи.