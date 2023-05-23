Пять категорий людей наиболее подверженных онкологическим заболеваниям

Самый высокий риск имеют люди пожилого возраста и имеющие папилломавирус. Однако, в наше время абсолютно любой человек может заболеть этим недугом. Всему виной неблагоприятные условия для организма человека, которые обеспечивает жизнь в крупных городах. Давайте посмотрим, какие факторы влияют на риск возникновения онкологического заболевания у человека.

Преклонный возраст.

Пока мы молоды, наш иммунитет работает с полной отдачей и ему проще бороться с отрицательными изменениями, которые могут происходить в организме. Но с возрастом уровень иммунной защиты снижается, поэтому возникает необходимость в более частом посещении врачей и прохождении разных обследований.

Курение.

У любителей никотина прежде всего страдают конечно же легкие, поэтому онкологическое заболевание легких такая категория людей получает до семи раз чаще, чем люди, не страдающие пагубной привычкой. Нужно отметить, что табак оказывает влияние на весь организм в целом, следовательно, опухоль может появиться в любом месте.

Генетика.

К сожалению, онкология может передаваться по наследству. Поэтому шансы не заболеть 50 на 50. Самым распространенным заболеванием, передающимся генетически является рак молочной железы, который начинает свое проявление с ранних лет жизни. Поэтому, если есть опасения, следует пройти специальное генетическое тестирование.

Работа, во вредных условиях труда.

На производствах с использованием радиоактивных и токсичных веществ обязательно должны быть специальные средства защиты кожи и дыхательных путей для предотвращения заболеваний онкологического характера. Кроме того, на регулярной основе работникам необходимо проходить медицинское обследование.

Наличие вирусных заболевания с определенной спецификой.

К таким заболеваниям относят гепатит группы В и С, папилломавирус и вирусы Эпштейна-Барр. Однако, они не всегда могут спровоцировать развитие раковой опухоли, тем не менее рекомендуется наблюдение врача.

Как видите, не только от нас зависит риск заболевания раком. Но при систематическом укреплении иммунитета, отказе от вредных привычек, соблюдении всех мер безопасности при работе с опасными веществами данный риск можно свести к минимуму. А при наличии возможной склонности к онкологическим заболеваниям, нужно вовремя проходить медицинский осмотр и все сопутствующие обследования.