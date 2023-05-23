Мошенника задержали за завышение цены на ремонт компьютеров

Житель Октябрьского района, предлагая ремонт компьютеров на дому, значительно завышал стоимость работ. В результате потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 100 тыс руб. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области, проводящей проверку по заявлению одной из потерпевших.

— Местный житель, используя объявления, распространяемые по почтовым ящикам, оказывал услуги по ремонту компьютерной техники, — сообщают в ведомстве. — При этом используя неосведомленность граждан, а также их преклонный возраст, сообщал значительно завышенную стоимость своих услуг.

По информации прокуратуры, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», и устанавливаются иные пострадавшие. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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