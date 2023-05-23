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Владельцы неуправляемых собак могут заплатить крупный штраф за укусы питомцев, причинившие вред здоровью

  • 23/05/2023, 11:53
Автор:
штраф за укус собаки
Максимальная сумма штрафа — 200 тысяч рублей.

Данные поправки ко второму чтению законопроекта, который определяет штрафы за жестокое обращение с животными, уже одобрили в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщила пресс-служба комитета.

Следует отметить, что наказывать будут за нарушения содержания животных, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имущества.

Штрафы для граждан составят от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Однако в ряде случаев избежать наказания все-таки будет возможно. Например, если нарушение допущено, когда за животным присматривал другой человек, или, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запретили содержать домашних животных в подъездах, подвалах, на лоджиях и чердаках.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : штрафы за жестокое обращение с животными штраф за укус собаки наказание за укус собаки законопроект о животных власть


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