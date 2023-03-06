В районе Новосибирской области введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Кочковском районе Новосибирской области из-за ликвидации свалки останков крупного рогатого скота. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС, Единой дежурной диспетчерской службы и службы 112 в районе Сергей Попов.

— Мы ввели [режим] повышенной готовности, — сказал Попов.

На предприятии ООО «Покровское», которому принадлежат животные, будет введен объектовый режим ЧС. При этом процесс ликвидации свалки уже начался, помощь предприятию в устранении оказывает администрация района.

В ноябре 2022 года после сообщений СМИ о гибели сотен коров в селе Новые Решеты Кочковского района из-за недокорма прокуратура провела проверку. Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц. В пятницу прокуратура вынесла представление главе Кочковского района о необходимости ликвидировать свалку останков крупного рогатого скота.

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