Скончался известный новосибирский онколог Владимир Войцицкий

3 октября стало известно, что во время отдыха на Алтае скончался заслуженный врач Российской федерации, заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета, доктор медицинских наук, хирург-онколог, профессор Владимир Войцицкий. Сообщение об этом размещено в Телеграм-канале Новосибирского онкодиспансера. Ему было 60 лет.

— Владимир Евгеньевич всю свою жизнь отдал Новосибирскому онкодиспансеру, спас жизнь тысячам женщин и воспитал несколько поколений онкологов, — говорится в сообщении.

Владимир Войницкий более 30 лет проработал врачом-онкологом в торакальном, а затем маммологическом отделении онкологического диспансера. В 2011 году врача назначили главным онкологом Новосибирской области. С 2021 года он преподавал и работал в Научно-исследовательском отделе онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. Являлся автором 156 научных работ и 11 учебно-методических пособий. Под руководством профессора защищены 4 кандидатские диссертации.

О дате и месте прощания в клинике объявят дополнительно.