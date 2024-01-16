Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

У Алисы Литуевой врожденное заболевание в тяжелой форме – очень хрупкие кости. За свою непродолжительную жизнь она перенесла уже 17 переломов!

— С годовалого возраста мы возим Алису в московскую клинику Глобал Медикал Систем: для укрепления костей там она получает медикаментозную терапию в сочетании с физической реабилитацией. Сейчас она уже может стоять у опоры, ходить вдоль нее, научилась кататься на трехколесном велосипеде. С начала лечения переломы стали случаться реже, вот уже год, как их не было совсем, —рассказывает мама Алисы Мария Литуева.

Для снижения частоты переломов девочке установлены телескопические стержни, которые армируют бедренные кости изнутри и растут вместе с ребенком.

— Сейчас у Алисы прогрессирует деформация левой большеберцовой кости, необходима операция по установке в нее телескопического стержня. Это убережет девочку от внезапных переломов и позволит ей быть активной, — говорит Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость такой операции составляет 1 880 780 рублей. Семья Алисы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить ее сама не могу, без мужа воспитываю двух дочерей. Прошу вас о помощи! — обращается Мария.

Помочь Алисе можно по ссылке.