Приставы разыскивают 7-летнего мальчика из Австрии в Новосибирске

Новосибирские приставы опубликовали ориентировку на 7-летнего Эмилиана Максима Леванкова. Он приехал в Новосибирск вместе с мамой из Австрии в феврале прошлого года.

— Известно, что мальчик освоил русский язык. Мама ребенка, Леванкова Виктория Константиновна уроженка Сочи, — сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Мама с мальчиком может находиться в Калининском районе в связи с тем, что в этом районе проживает тетя женщины.

Также они могли уехать в Краснодарский край, так как там также находятся родственники.

Ранее редакция сообщала о том, что завершены поиски подростка в Новосибирске.