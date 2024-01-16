Приставы разыскивают 7-летнего мальчика из Австрии в Новосибирске

Новосибирские приставы опубликовали ориентировку на 7-летнего Эмилиана Максима Леванкова. Он приехал в Новосибирск вместе с мамой из Австрии в феврале прошлого года.
— Известно, что мальчик освоил русский язык. Мама ребенка, Леванкова Виктория Константиновна уроженка Сочи, — сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.
Мама с мальчиком может находиться в Калининском районе в связи с тем, что в этом районе проживает тетя женщины.
Также они могли уехать в Краснодарский край, так как там также находятся родственники.
Ранее редакция сообщала о том, что завершены поиски подростка в Новосибирске.
Фото со страницы ФССП по Новосибирской области в Вконтакте
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